Ragusa e la festa del Sacro Cuore di Gesù, è il momento della vigilia della solennità

Domani in serata anche la rappresentazione teatrale con la compagnia diretta da Agata Arezzo

Domani è la giornata in cui si celebra la vigilia della solennità del Sacro Cuore di Gesù nell’omonima parrocchia di Ragusa. Al momento, le celebrazioni religiose si tengono nel salone parrocchiale visto che l’edificio di culto è attualmente in fase di restauro e ristrutturazione. La celebrazione eucaristica mattutina è in programma alle 8,30.

Nel pomeriggio, alle 18,15, ci sarà la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù. Subito dopo, alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Roberto Asta, vicario generale della diocesi, animata dal gruppo famiglia Giovani coppie. In particolare, saranno festeggiate le coppie di sposi che celebrano quest’anno il 25esimo e il 50esimo anniversario di matrimonio. A seguire, in serata, alle 20,30, spazio per un appuntamento ricreativo. Infatti, la compagnia teatrale Sacro Cuore (nella foto) porterà in scena la commedia “A libretta”. E’ una commedia brillante in tre atti con la regia di Agata Arezzo. Gli interpreti sono Luciano Criscione, Mario Tomasi, Vita Divita, Adriana Vernuccio, Angela Vagliano, Alessandro Sortino, Giuseppe Spadaro, Maria Giovanna Criscione, Andrea Piazza e Sara Scannavino. Le scenografie sono a cura di Simona Cantelli e Marcello Campo. L’appuntamento si terrà nel cortile della chiesa.

