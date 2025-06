Ragusa e la festa del Sacro Cuore di Gesù, ecco il programma

Società

Domani, nel giorno della celebrazione della solennità, la processione con il Santissimo Sacramento

Dopo che la celebrazione eucaristica di ieri sera (nella foto Bracchitta) è stata presieduta da don Luca Roccaro e animata dal gruppo adulti dell’Azione cattolica, entra nel vivo la festa del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Domani si celebra la solennità. Infatti, alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara. Alle 9 l’esposizione eucaristica, alle 18 la preghiera dei Vespri e la benedizione eucaristica. Alle 18,15 è in programma la preghiera del Santo Rosario e la coroncina al Sacro Cuore di Gesù. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Cascone e animata dalla corale parrocchiale, con l’accensione della lampada votiva al Sacro Cuore di Gesù da parte del sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì.