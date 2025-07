Ragusa e la festa della Madonna del Carmine, è tempo di vigilia

Società

Domani le celebrazioni che anticipano la processione in centro storico. Ieri la messa è stata celebrata dal novello sacerdote Alessio Leggio

La santa messa presieduta dal novello sacerdote Alessio Leggio è stata molto partecipata ieri pomeriggio nel contesto delle celebrazioni in onore della Madonna del Carmine. E’ stato il priore dei carmelitani scalzi, il sacerdote Gianni Iacono ocd (nella foto Bracchitta), a dare il benvenuto al presbitero, augurandogli di esercitare al meglio la propria missione pastorale. Oggi, intanto, alle 21, ci sarà l’atteso spettacolo comico con Mariuccia Cannata, in arte Pipitonella, e con Adriano Canonico. Durante la serata, poi, degustazione di arancini e cannoli a cura di Camì Cafè.