Ragusa e la festa della Madonna del Carmine, il programma della giornata dedicata alla solennità liturgica

Società

Oggi il giubileo per i fratelli e per le sorelle rivestiti dello scapolare

Oggi, vigilia della solennità della Madonna del Carmine, ci sarà il giubileo per i fratelli e per le sorelle rivestiti dello scapolare. Alle 17,15, in piazza Cappuccini, a Ragusa, è in programma il raduno. Alle 17,30 l’inizio del pellegrinaggio giubilare che interesserà le seguenti vie: piazza Cappuccini, Marsala, Meli, ponte Giovanni XXIII, San Vito, corso Vittorio Veneto, piazza Carmine. Alle 18,30 in santuario la santa messa presieduta da don Giuseppe Cascone. Durante la santa messa, è in programma l’imposizione dello scapolare della Madonna del Carmine a coloro che ne avranno fatto richiesta. Alle 19,30 la fiera del dolce. Domani, invece, mercoledì 16 luglio, si celebra la solennità liturgica della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Alle 7,45 la concelebrazione eucaristica dei padri carmelitani nel monastero Santa Teresa (carmelitane scalze) presieduta da padre Fabio Pistillo ocd. Alle 9 la santa messa presieduta da padre Luca Bonomo ofm capp., alle 10 la santa messa presieduta da Carmelo Buccieri sdb, alle 11 quella presieduta da don Giorgio Occhipinti.