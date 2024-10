Ragusa e la festa della Madonna del Rosario, è il momento della fase clou delle celebrazioni

Attualità

Domani il momento più atteso caratterizzato dalla processione con il simulacro in centro storico

Giornata intensa, quella di domani, domenica 13 ottobre. La festa esterna della Madonna del Rosario, nel cuore del centro storico di Ragusa, si annuncia ricca di appuntamenti. E così, dopo i momenti conclusivi della manifestazione “Giocare per donare” (nella foto sotto e sopra con gli animatori), che giovedì sera hanno visto presente alla cerimonia di premiazione l’assessore comunale allo Sport Simone Digrandi e dopo la celebrazione del sacramento della Confermazione ieri sera nella chiesa dell’Ecce Homo, presieduta dal vescovo Giuseppe La Placa, domani, alle 8,30, alle 12 e alle 17, ci sarà l’annuncio alla città del giorno di festa con un solenne scampanio. Alle 8,30 ci sarà il Risveglio mariano, in pratica il comitato e i ragazzi portatori della “Varicedda”, con la partecipazione del Risveglio Kamarinense street band di Santa Croce Camerina, percorreranno le numerose viuzze del quartiere per annunciare ai residenti il giorno di festa. Ci sarà l’esecuzione di gioiosi brani musicali e festevole folklore in strada. E’ prevista anche la raccolta delle offerte per la festa, di generi alimentari e di prodotti per l’igiene che saranno devoluti alla San Vincenzo de’ Paoli parrocchiale.