Ragusa e la festa della Madonna della Medaglia, ecco l’itinerario della processione

Attualità

Domenica la festa esterna con l'uscita dalla cattedrale dell'artistico simulacro

Festa di Maria Santissima della Medaglia a Ragusa. Dopo che ieri è stato avviato il triduo in preparazione della festa esterna, ecco qual è il programma previsto per domenica 11 maggio. In cattedrale, il cui parroco è il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, le sante messe sono fissate alle 9, alle 10,30 e alle 12. Alle 17,30, poi, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da padre Gianni Iacono, ocd, rettore del santuario della Madonna del Carmine di Ragusa.