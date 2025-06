Ragusa e la festa in onore del Preziosissimo sangue, molto partecipata la processione

Attualità

Molto partecipate le fasi conclusive delle celebrazioni che si sono tenute ieri sera

Numerose presenze, ieri sera, alla processione eucaristica, atto finale della festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo a Ragusa. Subito dopo la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, il sacerdote Giuseppe Russelli, parroco del Preziosissimo sangue, gli altri sacerdoti della parrocchia e i fedeli, con il cero votivo, formando due ali, hanno preceduto in silenzio l’ostensorio sotto il baldacchino recato dal diacono Giuseppe Bottone. La processione si è poi fermata nei vari altarini allestiti per l’occasione in varie zone del quartiere. Durante la santa messa, è stato ricordato il significato dei giorni di festa legati al Preziosissimo Sangue ma soprattutto il senso che la parrocchia ha voluto dare alle celebrazioni, caratterizzate da un costante richiamo alla sobrietà e alla fraternità (foto Salvo Bracchitta).

L’intensa fase processionale si è snodata per le principali vie del quartiere. Le preghiere hanno reso l’aspetto spirituale della festa ancora più significativo e intenso. In serata, poi, si sono tenute le marce sinfoniche eseguite dal corpo bandistico “San Giorgio – Città di Ragusa” diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo.

A conclusione, lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari che è stato molto apprezzato dai presenti. Sono state molto gettonate, inoltre, nel corso della settimana, le iniziative inserite nel programma ricreativo. In particolare, l’ottava edizione del torneo misto di calcio balilla umano e la sagra della salsiccia e del cannolo la cui serata finale di sabato sera è risultata molto partecipata con numerose persone che hanno degustato le leccornie preparate con la massima attenzione dalle sapienti mani degli organizzatori.

Il tutto condito dalla possibilità di assistere alla commedia divertente portata in scena dalla compagnia Gli Amici del teatro di Chiaramonte.