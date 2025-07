Ragusa e la festa in onore della Madonna del Carmine con le giornate dedicate ai bambini

Attualità

Nel fine settimana previste tutta una serie di iniziative per i più piccoli

Mentre prosegue la quindicina in onore della Madonna del Carmine, al santuario del centro storico di Ragusa ci si prepara per i momenti più intensi delle celebrazioni. Fino al 4 luglio, intanto, ogni giorno alle 18 recita delle Allegrezze alla Madonna del Carmine e canto delle Litanie lauretane. Alle 18,30 la recita della santa messa e alle 21 la recita del Rosario in piazza Carmine guidato dai frati. Sabato 5 luglio, in particolare, ci sarà il pellegrinaggio dell’Unitalsi di Ragusa. Alle 17,30 l’accoglienza dei malati accompagnati dai volontari dell’Unitalsi, alle 18 il Rosario e le Litanie lauretane animate dai volontari dell’Unitalsi. Alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Fabio Pistillo ocd, con la partecipazione dell’Unitalsi di Ragusa.