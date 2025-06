Ragusa e la festa nella parrocchia del Preziosissimo sangue, entra nel vivo il torneo misto di calcio balilla umano

Attualità

Dopo l’apertura, oggi, dei festeggiamenti in onore del Preziosissimo sangue a Ragusa, che coincide con l’avvio del triduo in preparazione al pellegrinaggio giubilare della parrocchia, proseguono anche domani, martedì 10 giugno, le celebrazioni. Alle 18,20 ci sarà la recita del Rosario con litanie al Preziosissimo sangue di Gesù. Alle 19 la santa messa sarà presieduta dal sacerdote Salvatore Guarneri e animata dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito santo “Maria di Nazareth” di Ragusa.