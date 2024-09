Ragusa e la Fiera agroalimentare mediterranea, per quest’anno cambio di location

Attualità

Dal 27 al 29 settembre l'evento sarà ospitato nell'area adiacente l'ex Mercatone, sulla Ragusa-Santa Croce Camerina

“Pronti, insieme, per la 49esima Fiera Agroalimentare Mediterranea”. Lo dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Dopo l’incontro tenutosi in mattinata a palazzo dell’Aquila. “Aspettando il completamento dei lavori di riqualificazione al Foro Boario, che lo trasformeranno in un polo fieristico polifunzionale – sottolinea il primo cittadino – la Fam si “muove”, in tutti i sensi. Cambia la location, che diventa contrada Gilestra, lungo la Strada Provinciale 60 “Ragusa – Santa Croce Camerina”, nell’area adiacente all’ex Mercatone. E si muove, crescendo, anche la squadra che la sostiene: Camera di commercio del Sud Est Sicilia, la Regione con gli assessorati all’Agricoltura e alle Attività produttive, Comune di Ragusa, Libero consorzio, Consorzio interprovinciale allevatori e, da questa edizione, l’Istituto zootecnico di Sicilia. Stamani la firma del protocollo di intesa che completa un percorso aggregativo lungo e strutturato, volto a confermare il sostegno che le istituzioni del territorio danno alla Fam e di conseguenza ai comparti zootecnico e agroalimentare. Sono certo che dal 27 al 29 settembre ribadiremo ed innalzeremo ulteriormente il livello della Fiera zootecnica ed agroalimentare più rilevante del Sud”.

