Ragusa e la gestione del castello di Donnafugata, Firrincieli: “Bene la proposta del Libero consorzio, no alla svendita dell’antico maniero”

Attualità

"E' una soluzione, quella della creazione di una fondazione, che vediamo di buon occhio"

“Partenariato speciale pubblico privato per la gestione del castello di Donnafugata e del sistema museale della città di Ragusa: a seguito della nostra segnalazione partita a metà agosto e a seguito della proroga ottenuta grazie all’intervento del prefetto, il sindaco ha potuto ricevere più di una proposta. Ribadiamo la nostra assoluta contrarietà nella svendita o cessione quasi gratuita del patrimonio pubblico, soprattutto se fruttuoso come quello in questione, purtuttavia vediamo di buon occhio l’occasione che sta offrendo il Libero consorzio comunale di Ragusa con l’attivazione di una fondazione creata ad hoc per gestire il castello”. Lo afferma il consigliere comunale Sergio Firrincieli (nella foto) che ieri sera in aula è tornato ad affrontare la delicata questione.