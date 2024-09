Ragusa e la gestione del castello di Donnafugata, Firrincieli: “Non censurabile da alcuno la posizione del prefetto”

Attualità

Il consigliere Cinque Stelle stigmatizza l'intervento di alcuni colleghi sul dibattuto caso

“Non ho sinceramente compreso, né tantomeno condiviso, la posizione di quattro colleghi che, durante l’ultima seduta del consiglio comunale, si sono permessi di stigmatizzare con forza la posizione del prefetto di Ragusa con riferimento alla vicenda della gestione del castello di Donnafugata. Per carità, siamo in democrazia ed è chiaro che tutti possono dire la loro. Però se il prefetto, in qualità di rappresentante dello Stato, e quindi di massima autorità presente in città, abbia deciso, dopo avere scandagliato il caso, di intervenire, alla presenza, tra l’altro, dei vertici delle forze dell’ordine, convocando il sindaco, significa che avrà avuto le sue buone ragioni. E non capisco, dunque, di che tipo di ingerenza stiamo parlando”.