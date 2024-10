Ragusa e la gestione del castello di Donnafugata, formalizzati i componenti della commissione che individuerà la proposta migliore per il Pspp

Attualità

Questa mattina la conferenza stampa a palazzo dell'Aquila in cui è stato fatto il punto della procedura

Gestione castello di Donnafugata: formalizzati i componenti della commissione che individuerà la proposta migliore tra le 3 pervenute al Comune di Ragusa secondo le procedure seguite per applicare il Partenariato speciale pubblico privato. Si tratta di Maria Cristina Cavallaro, professoressa di Diritto Amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Palermo; Maria Cristina Longo, professoressa di Economia e Gestione delle Imprese, Università di Catania; Maria Rosaria Vitale, professoressa di Teoria e storia del restauro, Struttura didattica speciale di Architettura di Siracusa; Valentina Noto, direttrice del Castello Ursino e del sistema Museale di Catania; Franco Milella, esperto delle nuove forme di partenariato pubblico-privato a Bari. “Nomi che ho appreso dagli uffici solamente in conferenza stampa”, puntualizza Cassì ricordando che i 60 giorni di avviso pubblico sono scaduti. A fornire i dettagli delle scelte è stato infatti il dirigente del settore Beni Culturali, Giuseppe Puglisi. “Secondo le norme, ed essendo procedure nuove per il nostro Comune, abbiamo seguito i criteri di trasparenza e competenza”, ha esordito.