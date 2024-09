Ragusa e la gestione del castello di Donnafugata, Fratelli d’Italia chiede la revoca del bando: “Le cifre non ci convincono”

Attualità

Il coordinatore cittadino Poidomani: "Le dichiarazioni del sindaco sull'antico maniero per quanto riguarda i numeri sono sostanzialmente smentite dai fatti"

“Come avevamo fatto all’inizio di questa assurda vicenda, torniamo a chiedere fortemente il ritiro del bando sulla gestione del castello di Donnafugata. Anche perché, dalle ultime cifre che sono state diffuse, i guadagni ci sono, eccome. Non si capisce perché dovremmo affidare l’antico maniero sulla scorta di un partenariato speciale pubblico privato che, di fatto, finirebbe con il penalizzare l’ente di palazzo dell’Aquila. Non ci siamo proprio. Il sindaco e la sua maggioranza (?) facciano un passo indietro”.