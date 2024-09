Ragusa e la gestione del castello di Donnafugata, il Comune proroga l’avviso pubblico di un mese

Attualità

La nuova scadenza è fissata per l'11 ottobre

Con determinazione dirigenziale n. 4695 del 12/08/2024 ad integrazione e modifica della determinazione dirigenziale n 4592 del 06/08/2024, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte di partenariato speciale pubblico privato per la gestione del complesso di Donnafugata: parco, castello e museo del costume (Mu.De.Co.) – palazzo Zacco – (sistema museale comunale).

Considerate la particolarità e la complessità della procedura, la rilevanza del tema trattato (Partenariato speciale pubblico privato in materia di beni culturali) e il notevole interesse suscitato dalla pubblicazione del relativo avviso originariamente previsto per le ore 24.00 del giorno 11/09/2024) e ravvisata l’opportunità, in un’ottica pro-concorrenziale, il termine di scadenza è stato prorogato alle ore 24.00 dell’11/10/2024. L’avviso di proroga e le relative determinazioni sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Ragusa al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/1732187

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA