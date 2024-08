Ragusa e la gestione del castello di Donnafugata, il consigliere Bennardo: “Ma non si sarebbe potuto svolgere prima questo dibattito per ottenere lo stesso risultato?”

Attualità

"L'esigenza dell'affidamento in gestione a terzi, specialmente un privato, è un'ammissione di colpa di incapacità gestionale"

“La vicenda del castello di Donnafugata ha suscitato una richiesta di maggiore chiarezza da parte tutto il mondo politico eccetto che per i più della compagine amministrativa. Sono soddisfatto che nel merito della procedura e, perlomeno, nelle tempistiche si siano fatti dei passi indietro a seguito dei rilievi sollevati trasversalmente”. Lo sottolinea il consigliere comunale Federico Bennardo (nella foto) che dice ancora una volta la sua sulla delicata questione.