Ragusa e la gestione del castello di Donnafugata, il sindaco Cassì replica al consigliere Firrincieli

Attualità

"Rispettate le norme vigenti, stiamo definendo una grande strategia per il futuro"

“Al consigliere Firrincieli, il quale afferma che “la proposta progettuale di partenariato speciale pubblico privato per il castello di Donnafugata non può essere liquidata con una semplice delibera e un bando che limita la possibilità di presentare le proprie adesioni nel giro di un mese” replicano le norme, le quali prevedono esattamente ciò che Firrincieli contesta”. Così il sindaco Peppe Cassì risponde all’esponente pentastellato.

“Lo stesso vale – aggiunge Cassì – quando il consigliere sostiene che “anche il Consiglio comunale debba essere investito della problematica per esprimersi sulle eventuali modalità di intervento”: un ruolo già definito dalla stessa normativa, la quale prevede che al termine dell’iter il Consiglio abbia l’ultima parola sulla stipula del partenariato. Visto che il Comune sta – e ci mancherebbe altro – applicando scrupolosamente la normativa, ciò che il consigliere non ha evidentemente capito è proprio il principio alla base del Partenariato Speciale Pubblico Privato. Non è una procedura avviata dal Comune ma da un soggetto terzo, competente in materia, che avanza all’Ente una propria proposta di gestione. Chiunque può o avrebbe potuto fare altrettanto non solo negli scorsi mesi ma negli scorsi anni, prendendosi tutto il tempo per formulare il progetto più vantaggioso in termini di tutela e valorizzazione del Castello. Il successivo bando, infatti, serve a dare anche a quei privati che non ci hanno pensato prima la possibilità, comunque, di formulare una propria proposta migliorativa per il Castello”.