Ragusa e la gestione del castello di Donnafugata, partecipa anche il Libero consorzio

Attualità

L'ente di viale del Fante aderisce al bando ed è pronta a costituire una fondazione di partecipazione

Il Libero consorzio comunale di Ragusa ha inteso partecipare all’avviso pubblico del Comune di Ragusa per la gestione del complesso di Donnafugata e del Sistema museale comunale.

La decisione è stata assunta con spirito sussidiario e partecipativo, in una visione prospettica della valorizzazione di un importante bene culturale del territorio provinciale. Il mezzo prescelto, nel rispetto anche del Codice dei Beni culturali, è la Fondazione di Partecipazione.

In caso di aggiudicazione, l’Ente provinciale costituirà questa struttura denominata “Fondazione Castello di Donnafugata” e per l’effetto ha già stanziato la somma di 100mila euro come utile per costituire il capitale necessario.