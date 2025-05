Ragusa e la gestione fitosanitaria della filiera delle ortive, una rete di mini laboratori per minimizzare l’impatto delle malattie sul territorio

Attualità

Un progetto innovativo sarà illustrato domani pomeriggio nella sede dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali in via Deledda

Creare una rete di mini laboratori, gestiti in remoto, per raggiungere l’obiettivo di minimizzare l’impatto delle malattie sul territorio e ridurre al minimo l’impatto ambientale attraverso la diagnosi precoce. E’ questo il traguardo prefissato dal progetto denominato “Network di mini laboratori per la gestione fitosanitaria della filiera delle ortive” che sarà illustrato domani pomeriggio nella sede dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Ragusa, in via Grazia Deledda 76, a partire dalle 15,30.