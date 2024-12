Ragusa e la Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’Anffas onlus illustra l’esperienza della Piam

Società

E' la Piattaforma italiana degli autorappresentanti in movimento

“Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile”, è il tema che l’Onu ha scelto per la Giornata internazionale delle persone con disabilità 2024 che si celebra oggi, 3 dicembre. Questo tema riconosce il ruolo importante che le persone con disabilità svolgono nella creazione di un mondo più inclusivo e sostenibile per tutti. Sottolinea, inoltre, l’importanza della partecipazione delle persone con disabilità ai processi decisionali che riguardano la loro vita e chiama tutti ad uno slancio per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Per Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas, è un tema azzeccatissimo: «Lo sosteniamo pienamente perché sin dalla sua fondazione Anffas ha operato per fare in modo che le persone con disabilità, in particolare con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo, fossero protagoniste dirette della loro vita e della vita della comunità, attraverso giusti ed adeguati sostegni e promuovendo autorappresentanza e autodeterminazione».