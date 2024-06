Ragusa e la mancanza di sicurezza e decoro in centro storico, Fratelli d’Italia raccoglie firme

Attualità

Oggi pomeriggio in piazza San Giovanni l'iniziativa promossa dal coordinamento cittadino che lancia le proprie proposte

Una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale più sicurezza, più decoro e più legalità in centro storico di Ragusa superiore. Numerosi i cittadini che oggi pomeriggio, in piazza San Giovanni, hanno risposto all’appello lanciato da Fratelli d’Italia e si sono messi in fila per condividere il documento. “Abbiamo deciso di non limitarci più alle parole e di passare ai fatti”, ha spiegato il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani.

“Siamo convinti più che mai – prosegue – che l’amore verso la propria città si dimostri innanzitutto mediante iniziative concrete e l’azione decisa degli attori che ne fanno parte. Commercianti, associazioni e singoli cittadini hanno lanciato un grido di allarme che da troppo tempo è rimasto inascoltato”.