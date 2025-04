Ragusa e la messa in Coena domini in cattedrale, il vescovo La Placa lava i piedi ai seminaristi e ai diaconi

Società

Solenne messa in coena domini, questa sera, in cattedrale, a Ragusa, presieduta dal vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa. La celebrazione eucaristica è stata caratterizzata dal rito della lavanda dei piedi. E’ stato lo stesso vescovo a rendersi protagonista del simbolico e significativo rito lavando i piedi ad alcuni seminaristi e ai diaconi ordinati di recente (foto Salvo Bracchitta).

Intanto, s’intitola “Ti trasmetto quello che ho ricevuto” la quinta lettera pastorale del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ed è indirizzata ai sacerdoti. È stata diffusa oggi al termine della messa crismale nel corso della quale i presbiteri hanno rinnovato in cattedrale le loro promesse. Una lettera che giunge in un momento particolare per la Chiesa di Ragusa che vive un momento di profonda gioia, celebrando il suo Giubileo per i 75 anni dalla sua fondazione, che si intreccia con il Giubileo Ordinario della Speranza indetto dal Santo Padre Francesco per il 2025.

Il Vvescovo si sofferma sull’identità del sacerdote e traccia alcune riflessioni sulla pastorale vocazionale e, in particolare, sul dono ricevuto che si fa testimonianza. «Il Papa ci insegna che la parola migliore da offrire sul sacerdozio – scrive monsignor La Placa scandendo le conclusioni – è quella che si fa testimonianza, una testimonianza che ciascuno di noi ha ricevuto da qualche figura sacerdotale, che ci ha guidato e indirizzato nella nostra scelta di vita. Vi invito caldamente a riflettere su questo, perché, nella nostra umiltà e senza alcun orgoglio, attraverso questa modalità noi stessi diventiamo testimoni per gli altri, e possiamo, a nostra volta, dire: “Ti trasmetto ciò che ho ricevuto”».