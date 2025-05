Ragusa e la mobilità in occasione della festa di San Giorgio: “In 28mila hanno usufruito dei servizi del Comune”

Attualità

L'assessore Gurrieri traccia un bilancio dello scorso fine settimana

“Ben 28.000 passeggeri hanno usufruito dei servizi di mobilità, tra navette gratuite e le linee del trasporto pubblico locale, per vivere i festeggiamenti di San Giorgio”. Lo dichiara l’assessore comunale al Centro storico, Giovanni Gurrieri.

“Desidero quindi esprimere un sincero ringraziamento – prosegue – al Comitato e a tutti coloro i quali hanno collaborato all’organizzazione, per averci regalato una festa di San Giorgio senza precedenti e soprattutto all’insegna del “futuro” con tanti giovani devoti, e a tutti coloro i quali hanno collaborato alla Mobilità, compresi i cittadini che hanno usufruito del servizio. Utilizzare la mobilità condivisa non è solo un comodità ma anche una scelta di sostenibilità ambientale, ed è la prova che servizi come questi siano possibili anche nelle nostre città. Colgo quindi l’occasione di ricordare che il centro storico di Ibla è pienamente accessibile e gode di importanti collegamenti con picchi di 90 corse giornaliere con le linee 1, 2, 3 e con le linee veloci rossa e verde”.

