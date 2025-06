Ragusa e la natività di San Giovanni Battista, ecco gli appuntamenti previsti in cattedrale

Società

Domani le sante messe sono in programma dalle 7 del mattino alle 8 di sera

Domani, martedì 24 giugno, è il giorno della solennità della natività di San Giovanni Battista. Dopo che ieri, in cattedrale, si è tenuta la celebrazione della solennità del Santissimo corpo e sangue di Cristo, con il solenne pontificale presieduto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, il quale ha tratteggiato tre aspetti del mistero eucaristico che riguardano profondamente anche la nostra vita personale e comunitaria parlando dell’Eucarestia come mistero di comunione, scuola di amore e principio di testimonianza nel mondo, ci si prepara per la fase clou delle celebrazioni.