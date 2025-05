Ragusa e la Notte europea dei musei, ecco cosa fare

Cultura

Queste le esposizioni che, nella giornata di domani, sarà possibile visitare in notturna

In occasione della Notte Europea dei Musei anche Ragusa offrirà il suo contributo. Sabato 17 maggio 2025 si potrà infatti scegliere di visitare, in notturna, mostre e musei del centro di Ragusa Superiore.

Di seguito i dettagli:

– la mostra di Fratantonio, “La forma infranta”, alla Galleria del Centro Commerciale culturale Mimì Arezzo, visitabile gratuitamente fino alle 22.30;

– la mostra “Gli Egizi e i doni del Nilo” visitabile a Palazzo Garofalo a prezzo speciale dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22:00), il cui ingresso comprende anche la visita del Museo della Cattedrale e di Sicilia Antiqua – Carte geografiche della Collezione Zipelli (11 € adulti, 5 € bimbi);

– Il Museo della Città di Palazzo Zacco, presso cui sarà possibile partecipare ad una visita guidata gratuita con partenza alle ore 20.00.

Nella stessa giornata di sabato molti saranno gli eventi in centro storico che costituiscono un ottimo pretesto per viverlo:

– Libriamo, manifestazione rientrante nel Maggio dei Libri, organizzata dalle librerie Flaccavento, Giunti e Le Magasin che si svolteranno fra il chiostro del CCC e il Museo della città;

– il concerto Saxofonando della 30° Stagione Melodica all’Auditorium del CCC Mimì Arezzo;

– il gran concerto dei Vallanzaska all’interno del festival “A Cresta Alta” alla piazzetta Carmine-Putie.

“La notte dei musei è magica – dichiara l’assessore al Centro Storico Giovanni Gurrieri -, ma quest’anno, a Ragusa lo è ancora di più perché sarà possibile ammirare i preziosi reperti del @museoegizio di Torino.

Apertura notturna fino alle 23.00 e biglietto ridotto valido per tutti i visitatori.

Ma non finisce qui. In centro storico saranno aperti e visitabili in notturna anche il museo della città, nella splendida cornice di Palazzo Zacco, e la mostra del Maestro Fratantonio presso il centro commerciale culturale.