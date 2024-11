Ragusa e la pensilina all’ingresso del nuovo ospedale, il consigliere Firrincieli: “Intercettate le esigenze dell’utenza”

Attualità

Dopo che, con determinazione dirigenziale n.1071 del 31 ottobre scorso, l’Asp di Ragusa, su proposte dell’Uoc servizio tecnico, ha deciso l’affidamento della fornitura e installazione di una pensilina presso l’area di ingresso del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II, il consigliere comunale Sergio Firrincieli esprime soddisfazione per un piccolo risultato dal grande valore rivolto a tutti coloro che, non essendo forniti di mezzo proprio, hanno la necessità di attendere l’arrivo del servizio pubblico.