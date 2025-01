Ragusa e la polemica sui contributi dalla Regione, il consigliere Firrincieli: “Le riflessioni del sindaco sono controproducenti”

Attualità

"Il successo e il consenso possono portare a una eccessiva fiducia in se stessi, a scapito del confronto e della collaborazione con gli altri"

“Il sindaco si attribuisce tutti i meriti riguardo alla quantità e qualità degli eventi del Natale. Enuclea anche una sua teoria, secondo noi strampalata, su un suo desiderio di commissariamento della Regione ed esautorazione della politica dalle scelte economico finanziarie solo perché non essendo lui membro di alcun partito non riesce ad ottenere contributi per il suo territorio. Dichiarazione che tuttavia non rende giustizia all’impegno di tutti i deputati locali, specialmente quelli in opposizione al governo Schifani, che, comunque, impegnano risorse a favore dell’ente di palazzo dell’Aquila (ricordiamo la legge su Ibla, i fondi per l’acquisto di villa Moltisanti o per l’acquisto dell’ex Standa, purtroppo ritornati al mittente per mancanza di un impegno di spesa ad hoc), non certo per piaggeria nei confronti di chi amministra ma per fornire beni e servizi ai cittadini”.