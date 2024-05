Ragusa e la polemica sui fondi Fsc, il sindaco Cassì: “Il nostro Comune non è secondo a nessuno, la frenesia di apparire gioca brutti scherzi”

Attualità

La risposta del primo cittadino alle critiche legate alla ventilata modesta assegnazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione all'ente di palazzo dell'Aquila

“La frenesia di apparire sui giornali e sui social, con tanto di video con il volto rabbuiato, fa brutti scherzi a certi consiglieri comunali. E crea, cosa ben più grave della pessima figura, disinformazione verso i cittadini”. E’ quanto afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, a proposito della polemica innescata sui fondi Fsc.

“All’indomani della delibera di assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione – ancora Cassì – alcuni consiglieri si sono infatti lanciati all’attacco (kamikaze)dell’Amministrazione, inerpicandosi in confronti senza senso con altri Comuni iblei, forti di numeri che non sono stati nemmeno capaci di leggere. Il tono degli interventi è stato più o meno lo stesso: “Decine di milioni ai Comuni con solide tutele politiche in Regione, e le briciole, 2,7 milioni, a Ragusa. Chiederemo spiegazioni all’Amministrazione”. Eccole”.

“Questi consiglieri, che evidentemente non hanno nemmeno avuto voglia di leggere le 68 pagine del provvedimento, mettono da una parte della bilancia le decine di milioni assegnate a un certo territorio tramite più Enti (Comuni, Sovrintendenza, Libero Consorzio di Ragusa, Commissario per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, genio civile, Dipartimento regionale acqua e rifiuti, Consorzi di bonifica…) e le risorse assegnate al solo Comune di Ragusa. Delle due, l’una. Se si considerano i fondi assegnati ai soli Comuni, Ragusa con 2,7 milioni non è seconda a nessuno. Ma anche mettendo a confronto i fondi che arriveranno sui territori tramite più Enti, Ragusa non sfigura. Più in dettaglio: nel nostro territorio comunale sono previsti, oltre ai 2 milioni per il completamento del Teatro Concordia e ai 700mila euro per il Foro boario (assegnati direttamente al Comune), anche 5 milioni per il Parco archeologico di Camarina, 20 milioni per il revamping dell’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, 3 milioni per l’impianto di depurazione acque di contrada Lusia. Tutte opere che saranno realizzate a Ragusa. La cifra complessiva è simile a quella di cui beneficeranno i territori di Vittoria e di Modica, per fare due esempi delle città più grandi”.