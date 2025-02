Ragusa e la polemica sulle indennità di funzione della giunta municipale, il Pd controreplica al sindaco

Politica

"Altro che demagogia, perché non dice ai cittadini di quanto si è aumentato lo stipendio"

“Altro che strumentalizzazione. Non tiri in ballo i suoi colleghi dem o gli adeguamenti normativi. La risposta del sindaco, come al solito, non centra affatto il bersaglio. Il primo cittadino Peppe Cassì dovrebbe provare solo vergogna a prendere di stipendio 10mila euro al mese in una città di 70mila abitanti. Vale a dire un milione di euro all’anno se consideriamo le cifre di tutta la giunta. Da quando si è insediato, l’indennità di funzione del sindaco si è più che raddoppiata, passando da 4mila a 10mila euro al mese. Ma di quale demagogia parliamo? Invece di pubblicare in pompa magna sui suoi profili social le varie iniziative che poi non porta neppure a compimento, perché non racconta ai cittadini di quanto si è aumentato lo stipendio?”: così il gruppo consiliare del Pd (nella foto) di Ragusa in controreplica alle affermazioni del sindaco Cassì sulle indennità di funzione.

