Ragusa e la polemica sulle indennità di funzione della Giunta municipale, il Pd torna alla carica: “Sono stati loro ad autodeterminare le cifre in questione, nessuno li ha obbligati”

Attualità

La polemica non si placa anche dopo che il sindaco ha pubblicato sui social il cedolino con la somma che percepisce mensilmente

“E basta con questo vittimismo. Il sindaco ci vorrebbe fare passare per carnefici. Ma così non è”. Lo dicono i componenti del gruppo consiliare del Pd, il capogruppo Peppe Calabrese con i consiglieri Mario Chiavola e Peppe Podimani, dopo che il primo cittadino ha pubblicato sui social il cedolino della retribuzione percepita nel mese di gennaio, sull’onda lunga delle polemiche che sono state sollevate, negli ultimi giorni, proprio dai consiglieri democratici (nella foto da sinistra Calabrese, Chiavola e Podimani).