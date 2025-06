Ragusa e la polemica sull’evento della salute: “Di chi è la proprietà intellettuale?”

Attualità

Il consigliere Bennardo: "Se è stato davvero così, sarebbe uno sgarbo a degli instancabili operatori, quelli dell'associazione I petali del cuore"

Di chi è la proprietà intellettuale dell’evento sulla salute? E’ il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo (nella foto), a chiederselo, spiegando di cosa si tratta.

“In questi giorni – sottolinea – nella nostra città, si sta svolgendo il progetto Ragusa in Salute con l’importante partnership dell’Asp. Si tratta, per intenderci, di un evento dal grande spessore che vede partecipare persone di grande esperienza e dal grande bagaglio culturale, con tanto da trasmettere a chi partecipa, e su cui nulla ho da dire. Di fondamentale importanza il supporto dell’azienda sanitaria e degli attori coinvolti che pertanto ringrazio”.

“Peccato, però – aggiunge Bennardo – che sembra che ad essere stati esclusi, o comunque solo marginalmente invitati a mo’ di comparsa, come si evince dalla delibera di giunta comunale n. 146 del 7.05.2025 – afferma il consigliere Bennardo – siano stati proprio gli ideatori della festa peraltro istituzionalizzata da questo ente, con deliberazione del consiglio comunale, a suo tempo proposta dall’allora consigliere D’Asta, n. 74 del 24.11.2019. Stiamo parlando degli attori principali dell’evento, ossia la rete di associazione senza scopo di lucro “I petali del cuore”.