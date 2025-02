Ragusa e la prevenzione della violenza di genere, un convegno per fare il punto

Attualità

"Fin quando non capiremo che le parole sono la prima forma di violenza, non saremo del tutto consapevoli della portata del fenomeno"

Il sindaco Peppe Cassì e l’assessora alle Pari opportunità Elvira Adamo sono intervenuti al seminario “Prevenire la violenza di genere” promosso da Comune di Ragusa, Avis, Etnos Cuav, Paideia Italia, Scuola per assistenti sociali “F. Stagno D’Alcontres” e Università di Messina, e realizzato con la collaborazione dell’assessora Catia Pasta.

“Credo che tutto cominci dalla violenza delle parole e del linguaggio – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì –. Talvolta usiamo toni ed espressioni, ma anche insulti, che in qualche modo ci gratificano al momento, ci fanno sentire più forti, e forse impressionano i nostri interlocutori, ma poi lasciano macerie. Macerie in chi quelle espressioni le ha subite e magari finge di non dare loro peso; macerie in chi le ha ascoltate e magari si convince che siano normali, accettabili, giustificabili; macerie in noi, che non ci rendiamo conto di quanto cadiamo in basso. Questo vale nei rapporti istituzionali e in quelli personali. È una violenza che le donne conoscono bene, a volte pronunciata ad alta voce e altre mormorata alle spalle. Fin quando non capiremo che le parole sono la prima forma di violenza, apripista per situazioni più gravi, non saremo del tutto consapevoli della portata del fenomeno”.