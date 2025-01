Ragusa e la processione congiunta dei due patroni per onorare le vittime del terremoto del 1693

Attualità

I primi appuntamenti domani e lunedì con le traslazioni dei simulacri in cattedrale e al duomo

Un evento dal sapore storico per la città di Ragusa. Da domani iniziano le celebrazioni che avranno per comune denominatore il 332esimo anniversario del terremoto del 1693, il “terremotu ranni”, quello che distrusse la città sino a mietere migliaia di vittime. Una strage che, non a caso, vedrà in prima linea, con l’intento di avviare una commemorazione collettiva, allo scopo di non dimenticare quanto accaduto, i due patroni della città, San Giovanni Battista e San Giorgio martire. Un segnale votato alla rinascita e alla creazione di un new deal, così come di fatto accadde dopo il terremoto con la ricostruzione della nuova città. Il programma è stato già illustrato nei giorni scorsi a palazzo di Città dai due parroci, don Giuseppe Burrafato per la cattedrale di San Giovanni e don Giuseppe Antoci per il duomo di San Giorgio, alla presenza del sindaco Peppe Cassì e di alcuni componenti della giunta municipale e del civico consesso (nella foto sotto da sinistra padre Antoci, il sindaco e padre Burrafato).