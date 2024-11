Ragusa e la Protezione civile, il Comune promuove l’iniziativa “Rischio zero”

Attualità

L'assessore Iacono: "Diffondiamo la conoscenza che rappresenta la migliore difesa contro i terremoti"

La Protezione Civile del Comune di Ragusa ha posto in essere “Rischio Zero”. L’iniziativa oltre a essere una campagna di comunicazione è un viaggio di sensibilizzazione che mira a informare tutti i cittadini di Ragusa e i turisti sull’importanza vitale della prevenzione sismica, con messaggi chiari ed efficaci. Nasce dall’esigenza della Protezione Civile comunale di educare e informare i cittadini sui rischi sismici a Ragusa Superiore, Ragusa Ibla, San Giacomo, Marina di Ragusa e Punta Braccetto.

Rischio Zero, oltre a puntare sulla diffusione di una maggiore consapevolezza del rischio sismico, intende diffondere una maggiore fiducia nelle capacità di affrontarlo in modo sicuro e determinato.

Questo rende i cittadini consapevoli e promuove la sicurezza individuale e collettiva, mitigando le conseguenze devastanti dei terremoti, anche attraverso la diffusione di informazioni sulle buone pratiche di protezione civile su come prepararsi e reagire in caso di emergenza.

“Rischio Zero – sottolinea l’assessore al ramo, Giovanni Iacono (nella foto) – è la diffusione della conoscenza che rappresenta la migliore difesa contro i terremoti, atteggiamenti e comportamenti per andare oltre la paura e favorire atteggiamenti proattivi per se stessi e per l’intera comunità. Conoscere rende il rischio sismico un problema prevedibile, trasformando le parole in azioni che cambiano il mondo”.