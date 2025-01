Ragusa e la raccolta differenziata, l’assessore D’Asta: “Siamo il primo Comune capoluogo in Sicilia, bene così”

Attualità

"E' frutto del lavoro che portiamo avanti tutti assieme, un bel riconoscimento"

Ragusa al primo posto tra i capoluoghi siciliani per quanto concerne la raccolta differenziata. Lo dice l’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta (nella foto). “A certificarlo è l’ultima classifica “Comuni Ricicloni” stilata da Legambiente – chiarisce D’Asta – Questo importante traguardo è il frutto dell’impegno di tutti noi, cittadini, impresa e operatori ecologici, amministrazione, uniti da un obiettivo comune: costruire una Ragusa più pulita, sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Essere primi, tra i Comuni capoluogo, in Sicilia non è solo un primato, ma un esempio concreto di come il lavoro di squadra e la consapevolezza possano fare la differenza. Grazie di cuore a tutti i cittadini per la vostra collaborazione. Grazie all’ufficio ambiente che ogni giorno coordina i lavori. Continuiamo così, con lo stesso entusiasmo e con la stessa determinazione, per garantire un futuro migliore alla nostra città e alle prossime generazioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA