Ragusa e la relazione annuale del sindaco, Firrincieli (m5S): “Mezze verità sui nodi infrastrutturali”

Attualità

In primo piano l'autostrada Rg-Ct e la variante della tratta ferroviaria Rg-Vizzini

“La lunga relazione del sindaco, commentata nell’ultima seduta di consiglio comunale, ha caratterizzato buona parte dei lavori in aula e si presta a diverse chiavi di lettura. Per quanto mi riguarda, a parte rilevare che si tratta di un semplice diario di bordo, ho messo in evidenza alcuni aspetti legati alla questione infrastrutturale”. Lo dice il consigliere comunale dei Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, che aggiunge: “Non dobbiamo dimenticare la genesi del tragitto ferroviario Ragusa-Comiso-aeroporto-Vizzini perché in un passaggio si lascia intendere che il comitato avviato dall’amministrazione abbia avuto l’iniziativa di promuovere questo tragitto alternativo al Ragusa-Giarratana-Monterosso-Vizzini che, attraverso il futuro Parco degli Iblei, avrebbe potuto procurare un disastro ambientale non da poco. La nuova proposta, invece, era stata lanciata nel 2022 dal vicepresidente della commissione Trasporti alla Camera dei deputati, l’on. Paolo Ficara (m5S) che aveva accolto le istanze della Cub trasporti e di Legambiente Ragusa. Erano, allora, intervenuti i portavoce locali dei Cinque Stelle e quelli alla Camera si erano adoperati per fare in modo che la proposta potesse trovare attuazione. Ed è notizia di questi giorni che i cantieri per la tratta ferroviaria in questione saranno avviati nel prossimo futuro in quanto già previsti negli investimenti di Rfi. Un risultato, dunque, che nel caso, va condiviso equamente tra tutte le parti in causa. E non ci sembra che il sindaco, pur citando l’opera in questione nella sua relazione, ne abbia fatto menzione, anzi lascerebbe intendere che iniziativa e futuro risultato portino solo la sua paternità”.