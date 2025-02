Ragusa e la revisione del sistema sanzionatorio tributario, giornata di approfondimento di Anc

Attualità

L'appuntamento si terrà venerdì mattina nella sala riunioni della Provincia

“Il ruolo del professionista alla luce delle nuove sanzioni post decreto legislativo n. 87/2024” che ha, cioè, a che vedere con la revisione del sistema sanzionatorio tributario. E’ il tema del nuovo incontro formativo promosso dall’Associazione nazionale commercialisti in programma domani, venerdì 21 febbraio, nella sala della Provincia, in viale del Fante, dalle 9 alle 13. A relazionare sarà la commercialista esperta in materia Rosanna Acierno.