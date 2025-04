Ragusa e la riqualificazione di piazza Tamanaco, FdI: “Preso in considerazione il nostro atto di indirizzo”

Attualità

Sopralluogo sul sito con il vicesindaco Giuffrida che ha fornito rassicurazioni

Piazza Lupis (intesa Tamanaco), nel cuore della nuova Ragusa, sarà riqualificata. E’ il senso del confronto che il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, guidato da Luca Poidomani, ha avuto con il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida nel corso di un incontro che si è tenuto sul sito. “Come si ricorderà – afferma il coordinatore cittadino di FdI Ragusa – il nostro consigliere comunale, Rocco Bitetti, presente ovviamente all’incontro in questione, aveva presentato un atto di indirizzo per chiedere, tra l’altro, la riqualificazione del suddetto sito. L’assessore ci ha riferito che la piazza sarà riqualificata grazie all’utilizzo di finanziamenti Po Fesr 21-27. All’incontro erano presenti, oltre al sottoscritto, anche il presidente provinciale di Gioventù nazionale, Simone Diquattro, ed alcuni residenti e rappresentanti delle attività commerciali che insistono nell’ambito. Gli stessi si sono detti molto interessati alle ipotesi che sono emerse e che si concretizzeranno nei prossimi mesi. Continueremo, a questo punto, a fornire il nostro contributo di idee affinché possano essere realizzati interventi migliorativi sul piano della vivibilità per i residenti e i commercianti della zona”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA