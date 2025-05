Ragusa e la salma nella cella frigorifero da 70 giorni, fissata la data dell’autopsia sul corpo di Giuseppe Guastella

Cronaca

L'esame autoptico è stato fissato per il 30 maggio nell'ambito dell'incidente probatorio chiesto dal pm Ottavia Polipo

Il gip del Tribunale, Ivano Infarinato, ha affidato, nell’ambito dell’incidente probatorio chiesto dal pubblico ministero Ottavia Polipo, l’incarico al medico legale Francesca Berlich, al cardiologo Eugenio Vinci, al chirurgo Giovanni Lidestri e al tossicologo Pietro Zuccarello, quest’ultimo su indicazione del collegio difensivo, per effettuare l’autopsia sul corpo del trentanovenne comisano Giuseppe Guastella, morto in ospedale a Ragusa il 12 marzo scorso.