Ragusa e la sicurezza sul territorio provinciale, l’Ust Cisl: “Risposte importanti dalle forze dell’ordine”

Attualità

Il segretario generale Migliore: "Senza tranquillità sul fronte ordine pubblico, non può esserci crescita economica adeguata"

L’Ust Cisl Ragusa Siracusa esprime i più sinceri complimenti alle forze dell’ordine operanti nell’area iblea che, in due diverse occasioni, prima a Ispica, nei giorni scorsi, e poi a Comiso, l’altro ieri, con un inseguimento addirittura sino a Pozzallo, sono riusciti a sgominare due bande che hanno creato parecchio scompiglio sul territorio con una serie di azioni predatorie tendenti a scompaginare il tessuto produttivo locale.

“Restiamo convinti, così come abbiamo già affermato in altre circostanze e come ribadiamo in questa – sottolinea il segretario generale dell’Ust Cisl Rg Sr, Giovanni Migliore (nella foto) – che la possibilità di potere operare in piena sicurezza e nella legalità diventa l’opportunità migliore per sviluppare occasioni di crescita che, a tappeto, si riverberano sull’intero territorio. La Cisl, da sempre, si batte affinché le risposte su questo fronte possano essere adeguate alle necessità manifestate anche dai lavoratori i quali, auspicando soluzioni sempre più efficaci, sono consapevoli del fatto che un’economia sana e legale si alimenta attraverso circuiti virtuosi in cui ciascuna componente assolve appieno al proprio ruolo. Ecco perché i riscontri forniti in questo periodo dalle forze dell’ordine della provincia di Ragusa sono meritevoli della massima considerazione, soprattutto valutando il fatto che questo territorio è destinato ad affrontare sfide decisive per il proprio futuro e poterlo fare senza trascinarsi dietro pesi non canonici è senz’altro una opportunità che merita di essere coltivata con attenzione. Come sindacato, siamo pronti a mettere in evidenza tutti gli aspetti positivi di tali percorsi che, però, devono indirizzarsi lungo la strada giusta. Ecco perché cercheremo di favorire le occasioni di incontro tra istituzioni e parti sociali per individuare ancora meglio quali possono essere le strategie più indicate per lo sviluppo sostenibile di tutta l’area”.

