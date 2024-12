Ragusa e la spazzatura in piazza Repubblica, Comibleo: “Ibla è magica in questo periodo: un peccato che ci sia chi rovina alcuni angoli”

Attualità

I componenti del comitato evidenziano un aspetto da migliorare

“In uno straordinario periodo dell’anno in cui Ibla è tornata a ripopolarsi, grazie all’attenzione che è stata profusa nell’organizzazione degli eventi natalizi, che hanno fatto sì che la città antica sia tornata a riproporsi come meta gettonata da visitatori e turisti, ci sono delle pecche assolutamente da sanare, tra l’altro cicliche, come quella riguardante la presenza di immondizia in piazza Repubblica”. Parola del Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, che non ci sta a rischiare che alcune zone di Ibla possano passare per luoghi indicati come ricettacolo di spazzatura di ogni genere.