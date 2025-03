Ragusa e la vertenza Versalis, il consigliere Battaglia: “Cauto ottimismo per il futuro”

Attualità

Il commento è legato ai dettagli del piano comunicato dall'Eni e alle ipotesi di riconversione del sito

“Le notizie positive che riguardano il sito ragusano della Versalis ci inducono a un cauto ottimismo, anche se è ancora presto per cantare vittoria. Aspetteremo che alle parole e agli impegni presi possano seguire i fatti. E, però, rispetto al vuoto dei giorni scorsi, c’è, adesso, una ipotesi di lavoro che fa stare tutti più tranquilli sulla sorte che sarà riservata allo stabilimento da parte dell’Eni”. Lo dice il consigliere comunale di Ragusa, Salvatore Battaglia (nella foto), dopo avere preso atto delle indicazioni concernenti l’attuale fase vertenziale e che, in qualche modo, consentono di tirare un sospiro di sollievo.