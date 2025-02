Ragusa e la vertenza Versalis, l’on. Abbate: “Nessuna preoccupazione per il territorio”

Attualità

Le ricadute per l'area iblea del vertice tenutosi questa mattina a Palermo

Come era stato programmato, si è svolto questa mattina il vertice (nella foto) avente ad oggetto la vertenza Versalis ed il futuro occupazionale degli impiegati e dell’indotto in particolar modo nel Ragusano e nel Siracusano. Richiesto espressamente dall’onorevole Ignazio Abbate all’assessore alle Attività produttive, on. Edy Tamajo, l’incontro ha visto anche la partecipazione da remoto dei rappresentanti di Eni Versalis e dei sindacati della provincia di Ragusa e Siracusa, le due zone maggiormente interessate.