Ragusa e la vertenza Versalis, l’on. Abbate: “Salvaguardati i livelli occupazionali di diretto e indotto”

Prima riunione del tavolo di coordinamento entro il mese di aprile

E’ arrivata la tanto sperata conclusione nella vertenza Versalis che da mesi catalizza l’attenzione della politica per il futuro occupazionale dei dipendenti impiegati negli stabilimenti di Ragusa e Priolo. Gli attuali livelli occupazionali, comprensivi di personale diretto e indiretto, sul sito integrato di Priolo e Ragusa rimarranno complessivamente inalterati con prospettive di crescita. Il processo di trasformazione vedrà coinvolto anche l’indotto dei territori interessati sia per le attività di decommissioning e messa in conservazione degli impianti esistenti, sia per la realizzazione degli ingenti investimenti per le nuove iniziative e per la loro futura manutenzione.