Ragusa e la vicenda dei concorsi al Libero consorzio, La Rosa (Fi): “Magra figura del sindaco Aiello”

Politica

“La vicenda dei concorsi al Libero consorzio comunale di Ragusa, di cui si sta facendo un gran parlare in queste ore, ha visto ritagliare un aspetto, a sfondo politico, che merita di essere posto sotto i riflettori. Ed è il comportamento bidirezionale del sindaco di Vittoria. Il quale da un lato solidarizza con il direttore generale dell’ente di viale del Fante e dall’altro si presenta alla conferenza stampa del suo mentore politico, l’on. Nello Dipasquale. Delle due l’una: o non ha compreso quello che stava facendo o, come piuttosto ritengo, intendeva giocare con due mazzi di carte. Auspicando che nessuno se ne accorgesse. E, naturalmente, non è possibile”.