Ragusa e l’abbandono dei rifiuti, la consigliera Mezzasalma: “Impegno congiunto per cercare di frenare l’odioso fenomeno”

Attualità

Messi in rilievo quali sono i metodi utilizzati per fermare i trasgressori seriali

“E’ opportuno che possa essere sottolineato come è attuato il contrasto all’abbandono dei rifiuti in città, argomento scottante che merita di essere posto sotto attenzione”.

Lo dice la consigliera comunale Carla Mezzasalma (nella foto) che rileva quali sono i metodi utilizzati. “Attraverso i controlli effettuati mediante sistemi di videosorveglianza – spiega – è consentito di individuare i trasgressori e applicare le relative sanzioni, fungendo da deterrente contro gli illeciti. Attraverso il contrasto all’evasione della Tari: infatti, è ragionevole ritenere che chi adempie al pagamento del tributo, usufruendo del servizio di raccolta, non abbia motivo di abbandonare rifiuti per strada. Personalmente, condanno ogni forma di comunicazione mediatica che metta Ragusa in cattiva luce, causando un grave danno d’immagine alla nostra città. Chi mi conosce sa che, sin dal mio insediamento in Consiglio, ho fatto delle segnalazioni relative alle disfunzioni del nostro Comune una mia precisa prerogativa, adottando un metodo chiaro e strutturato: denunciare agli uffici competenti e monitorare costantemente lo stato delle segnalazioni, insistendo nei casi più complessi o lenti”. “Ecco perché – ancora la consigliera comunale – invito tutti ad attuare un comportamento costruttivo, orientato all’interesse concreto dei nostri concittadini. Esorto l’amministrazione, già impegnata in tal senso, a intensificare i controlli e, non appena possibile, a incrementare le risorse umane destinate alla polizia ambientale. Un altro aspetto da valutare potrebbe essere l’adozione di politiche inclusive per garantire una pulizia più duratura delle nostre strade, come la creazione di isole ecologiche in punti strategici. Insomma, i provvedimenti per arrivare a migliorare l’attuale situazione ci sono. Serve la collaborazione di tutti affinché gli stessi diventino efficaci”.

