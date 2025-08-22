Ragusa e l’accoltellamento di via Rapisardi, Chiavola (RiM): “Occorre agire con determinazione e responsabilità, basta insicurezza”

Attualità

In merito al grave episodio di accoltellamento verificatosi nei giorni scorsi all’angolo tra via Mario Rapisardi e via Sant’Anna, nel cuore del centro storico superiore di Ragusa, il presidente dell’associazione politico-culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, esprime profonda preoccupazione e porta all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione ormai insostenibile. “L’episodio di violenza non è un caso isolato – dichiara Chiavola – ma rappresenta l’ennesimo segnale di un degrado sociale e urbano che da troppo tempo colpisce questa parte della città. Via Mario Rapisardi e le zone limitrofe sono diventate un vero e proprio ghetto, dove la gestione dell’ordinarietà è ormai un’impresa difficile sia per i residenti sia per le forze dell’ordine”.