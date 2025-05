Ragusa e l’affido familiare, i Lions promuovono un convegno

Attualità

L'evento con esperti di chiara fama è in programma domani alle 17 nella chiesa della Badia

Venerdì 16 maggio, alle 17, presso la chiesa della Badia in corso Italia, si terrà un importante convegno dedicato all’affido familiare, un tema di grande valore per la comunità. L’evento, dal titolo “L’affido, un gesto d’amore: proviamo ad essere genitori di cuore”, è organizzato dai Lions Club della circoscrizione Ragusa, con il Lions Club Ragusa Host come capofila, e vede la collaborazione del Comune di Ragusa e del Soroptimist di Ragusa. Attraverso testimonianze e interventi di esperti autorevoli, si approfondiranno gli aspetti umani, sociali e giuridici di questa scelta di grande generosità.