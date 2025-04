Ragusa e l’aggressione al medico della guardia medica, l’assessore Iacono: “Esemplificazione di un fenomeno di sub-cultura rabbiosa che caratterizza la società odierna”

Attualità

"La difesa agli operatori sanitari deve essere impegno di tutta la comunità"

“L’aggressione al medico della guardia medica di Ragusa, con la devastazione anche dell’ufficio, non è solo un atto violento e ingiustificato, ma è l’esemplificazione di un fenomeno di sub-cultura rabbiosa che caratterizza la società odierna”.

È quanto dichiara Giovanni Iacono (nella foto), assessore alla Sanità e Politiche della salute del Comune di Ragusa esprimendo solidarietà al medico aggredito e ferito presso il posto di lavoro e all’azienda sanitaria provinciale. “Non è un caso isolato – continua l’assessore – e in tutto il Paese vi sono casi analoghi. Come amministrazione comunale avevamo dato attenzione qualche anno fa alla inaccettabile tematica con l’organizzazione, insieme ad Asp e Ordine dei medici, dei corsi di autodifesa e di judo che devono essere, ulteriormente, proposti e partecipati. I medici sono passati dall’essere ‘eroi’ in tempo di covid a essere maltrattati e aggrediti nel post covid. I medici e gli operatori sanitari, peraltro sottopagati, svolgono un servizio quotidiano prezioso e delicatissimo a servizio dei cittadini in un Servizio sanitario nazionale gratuito che è, malgrado le difficoltà sulla sua sostenibilità, tra i migliori al mondo. L’impegno a difesa dei medici e operatori sanitari è impegno di tutta la comunità e bisogna perseguire con grande severità e senza alcuna clemenza, chiunque abbia compiuto e compia questi atti delinquenziali”.

