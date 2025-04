Ragusa e l’aggressione in guardia medica, Poidomani (Fdi): “Atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari una triste moda”

Attualità

"Sono necessarie misure ad hoc per frenare questo insulso fenomeno"

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Ragusa, Luca Poidomani (nella foto), manifesta la propria solidarietà, a nome personale e da parte di tutto il circolo del comune capoluogo, nei confronti del medico che, in servizio alla guardia medica di piazza Igea, è stato aggredito nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. “Gli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari e dei medici – sottolinea Poidomani – sembrano ormai diventati una triste moda che è necessario assolutamente estirpare. Non si può continuare a valicare, e continuamente in questo modo, il muro di attenzione che dovrebbe esserci tra chi soccorre e chi viene assistito. Abbiamo la consapevolezza che la situazione rischia di diventare sempre più incresciosa. Sono necessarie misure ad hoc per frenare questo insulso fenomeno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA